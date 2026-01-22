Elecciones en Colombia: revelan fecha en la que publicarán quiénes serán jurados de votación

Ante la proximidad de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales que se realizarán el próximo 8 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil reveló en las últimas horas cuándo publicará los nombres de los ciudadanos que tendrán que cumplir con el deber de ser jurados de votación.

Según la entidad, más de 856.000 ciudadanos serán designados como jurados de votación. “Aquí hay una invitación muy importante a todos los ciudadanos: a partir del próximo 27 de enero, consulte la página web de la Registraduría porque allí podrán saber si fueron designados como jurados de votación”, aseguró el director de Gestión Electoral de la Registraduría, Rafael Vargas.

Así mismo, recordó que quienes sean designados y no asistan a la capacitación y a la mesa de votación asignada se enfrentarán a sanciones que están entre 1 y 10 salarios mínimos.

Pero, ¿cómo escogen a los jurados de votación? De acuerdo con la Registraduría sus funcionarios “solicitan los listados de los ciudadanos a las entidades,instituciones educativas públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica”.

Cuando ya tienen esta información consolidada, realizan un sorteo electrónico aleatorio por medio de un software y allí designan a los jurados.

¿Cuáles son las funciones de un jurado de votación en Colombia?

En Colombia, los jurados de votación tienen el deber de garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral en cada mesa.

Sus funciones comienzan con la instalación de la mesa de votación, la verificación del material electoral y la identificación de los ciudadanos que acuden a votar mediante la cédula de ciudadanía. Durante la jornada, deben entregar los tarjetones, velar por el orden, la transparencia y el secreto del voto, y resolver situaciones básicas que se presenten, siempre actuando con imparcialidad política.

Al finalizar la votación, los jurados declaran el cierre de la mesa, realizan el preconteo de los votos, diligencian y firman los formularios oficiales —como el E-14— y organizan el material electoral para su entrega a la Registraduría.

Vale decir, además, que su labor tiene carácter obligatorio y responsabilidad legal: cualquier incumplimiento, alteración de resultados o actuación indebida puede derivar en sanciones disciplinarias o penales, dado que los jurados son la primera autoridad electoral en la mesa de votación.