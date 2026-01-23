Obras de corredor verde de la Séptima por donde pasará el TransMilenio ya tienen fecha de inicio: ojo a los próximos cierres

Tras una larga espera, el Instituto Distrital de Infraestructura (IDU), informó que el corredor verde de la Carrera Séptima por el cual pasará el TransMilenio entrará en obra este mismo mes. El anuncio lo hizo su director, Orlando Molano, ante el Concejo de Bogotá, quien informó que los trabajos inician a finales de enero.

El proyecto promete extender TransMilenio al tramo norte de este importante corredor víal, específicamente entre la calle 99 y la 200. Las obras comenzarán en frentes priorizados desde la calle 99 a la 183 donde se llevaran a cabo labores preparatorias como tratamientos técnicos al arbolado, el traslado de redes de servicios y la construcción inicial del carril exclusivo de TransMilenio por el costado occidental, entre las calles 116 y 121.

La primera de varias etapas

Este mes entra en marcha el primero de los tres grupos, que comprende la calle 99 hasta la 127 e incluye la armonización con el Plan Parcial El Pedregal y la intersección elevada de la 127.

El segundo, que comienza en abril, va de la calle 127 hasta la calle 183 planteando mejoras, entre otras, en la 134 y la 147 para los vehículos privados. Y el tercero, cuyo inicio está proyectado para marzo, comprende de la 183 a la 200, ampliando la vía a cuatro carriles e incluyendo la construcción del Patio Portal.

Cierres y cambios viales

En febrero se aprobará un plan de manejo de tránsito (PTM) para cerrar un carril al costado occidental de la Séptima, entre la 116 y la 121. Allí seguirán habilitados dos carriles en sentido norte–sur, para mantener el flujo vehicular.

A la vez, se aprobará el cierre de un carril en el costado oriental, entre las calles 99 y 110. Dos carriles en sentido sur–norte se conservarán y se mantendrá el bicicarril, que seguirá activo durante las obras.



