‘Fico’ Gutiérrez habló con directivo de Airbnb, por presuntas cancelaciones en la plataforma por conciertos de Bad Bunny en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, encendió las alertas ante presuntas cancelaciones irregulares y alzas desmedidas de precios en plataformas de alojamiento como Airbnb, en la antesala de los tres conciertos de Bad Bunny que se realizarán en la ciudad y que prometen una masiva llegada de turistas nacionales e internacionales.

Según explicó el mandatario, Medellín se prepara para recibir a más de 100.000 visitantes, lo que representa una oportunidad histórica para la economía local, el comercio, el sector hotelero y el turismo. Sin embargo, advirtió que no permitirá abusos ni especulación que afecten la imagen de la ciudad y la experiencia de los visitantes.

Investigarán cancelaciones y precios excesivos en Airbnb por conciertos de Bad Bunny

“Estamos recibiendo denuncias muy graves. En algunos casos, reservas hechas hace meses habrían sido canceladas unilateralmente para volver a ofertar los alojamientos a precios hasta diez veces más altos”, aseguró Gutiérrez. Frente a esta situación, el alcalde confirmó que sostuvo una conversación directa con un alto directivo de Airbnb para América Latina, a quien le exigió acciones inmediatas.

De acuerdo con el alcalde, la plataforma se comprometió a investigar los casos denunciados y a sancionar a los anfitriones responsables, incluyendo la expulsión definitiva de Airbnb si se comprueba el abuso. “Le pedí que se pusiera al frente del tema y que no se tolere este tipo de prácticas. Ya están revisando la información”, afirmó.

Gutiérrez anunció que este proceso de verificación está en curso y que en las próximas horas se conocerán avances. Además, confirmó que este viernes a las 10:00 de la mañana se realizará una rueda de prensa para entregar detalles sobre los resultados preliminares de la investigación.

El alcalde también hizo un llamado directo a los propietarios de alojamientos y a las plataformas digitales para que el incremento de precios sea razonable y proporcional. “Es normal que haya ajustes por la alta demanda, pero no se les vaya la mano. No sean conchudos ni agalludos. No maten la gallinita de los huevos de oro”, enfatizó.

Para Gutiérrez, el turismo es fundamental para Medellín, pero debe crecer de forma responsable y sostenible. “Si la gente se siente estafada, no vuelve. Y eso perjudica a toda la ciudad, no solo a unos pocos”, recalcó.

La Alcaldía de Medellín habilitó canales oficiales para que ciudadanos y visitantes presenten sus denuncias por abusos en precios o cancelaciones injustificadas. Estas pueden realizarse a través del WhatsApp 301 604 44 44 o del correo electrónico atención.ciudadana@medellin.gov.co.

Finalmente, el mandatario insistió en que eventos de gran magnitud como los conciertos de Bad Bunny deben convertirse en una oportunidad de crecimiento económico, generación de empleo y posicionamiento internacional, pero jamás en un escenario para el abuso y la especulación. “Lo que es bueno para Medellín no puede dañarse por culpa de unos pocos”, concluyó.