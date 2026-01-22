Ecuador le responde a Colombia y anuncia medidas de reciprocidad tras la decisión de suspender la venta de energía

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, respondió a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía a su país y advirtió que el Gobierno ecuatoriano adoptará medidas bajo el principio de reciprocidad.

A través de sus redes sociales, la funcionaria aseguró que “Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética”, en referencia a las decisiones recientes adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Ministra de Ecuador le respondió a Colombia con la medida que aplicará con el crudo

La ministra Manzano también señaló que “la tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, dejando entrever posibles ajustes en las condiciones para el transporte de petróleo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados.

La declaración se produce luego de que el Ministerio de Minas y Energía anunciara la suspensión preventiva de las Transacciones Internacionales de Electricidad, es decir, la exportación de energía hacia Ecuador, una medida que el Gobierno de Petro justificó en la necesidad de proteger la seguridad y soberanía energética del país ante la variabilidad climática y la posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la prioridad del Estado es garantizar el abastecimiento energético para los hogares, la industria y los servicios esenciales, y aclaró que, aunque Colombia mantiene su vocación de integración regional, no pondrá en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

El cruce de pronunciamientos marca un nuevo episodio de tensión en la relación energética y comercial entre Colombia y Ecuador, mientras ambos gobiernos insisten en la defensa de sus intereses estratégicos y dejan abierta la puerta a una eventual oportunidad de diálogo bilateral.