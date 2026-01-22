Condenan a 20 años de prisión a tendero que abusaba sexualmente de una menor de edad que iba a su tienda

Un juez de conocimiento condenó a veinte años de prisión aun hombre de la tercera edad que abusaba de una niña en el nordeste de Antioquia. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, condujeron a la condena de 20 años de prisión a José Arturo Bahos, de 77 años.

Los hechos ocurrieron entre julio 2016 y diciembre 2017 en Remedios, Antioquia, cuando la víctima tenía 11 años. La Fiscalía probó que en el momento en que la menor iba a la tienda del atacante a comprar elementos para su casa, este aprovechaba y le hacía tocamientos indebidos a cambio de dinero, dulces y otros productos que vendía en el establecimiento.

El procesado fue sentenciado por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravado. La entidad informó que la defensa del procesado apeló la decisión de primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

Un hombre fue condenado por un crimen similar en Cartagena

Un hombre fue condenado en Cartagena a 16 años y 2 meses de prisión por abusar sexualmente de la hijastra de su propio hermano. Los hechos sucedieron el 29 de junio de 2021 en el barrio San Pedro Mártir, cuando la menor de 14 años llegó a la casa de su padrastro. Allí fue recibida por el ahora sentenciado, quien la sometió por la fuerza y la agredió sexualmente en una habitación.

Por estos hechos, el sentenciado fue imputado con el delito de acceso carnal violento. Además, un fiscal de la Seccional Bolívar determinó que en los hechos participó otro hombre, y entre ambos sometieron a la joven a vejámenes sexuales. La identidad del segundo responsable sigue siendo materia de investigación.