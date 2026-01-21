Procurador Gregorio Eljach absuelve a policía investigado por el asesinato de una manifestante en protestas del 9S de 2020

La Procuraduría General de la Nación decidió revocar la sanción disciplinaria de un patrullero de la Policía acusado de asesinar a la manifestante Angie Baquero durante la jornada de protestas del 9 de septiembre de 2020. El hombre, identificado como Jorge Andrés Lasso Valencia, era el único sospechoso de haber disparado el arma que acabó con la vida de Baquero en Suba.

La mujer murió por un disparo durante movilizaciones

El procurador general Gregorio Eljach Pacheco firmó esta decisión que corresponde al proceso de segunda instancia de Lasso Valencia. En julio de 2024, esa misma institución había determinado que el patrullero era responsable, ya que una prueba pericial vinculaba su arma de dotación, SIG SAUER 24B0437126, con la bala hallada en el cuerpo de la víctima.

El expediente indica que Baquero habría salido con su pareja a participar de las protestas en rechazo al asesinato de Javier Ordoñez, cuando un proyectil, rebotó en el piso e impacto su abdómen, causándole la muerte. Aquella fue una de las 6 balas disparadas por el uniformado, según lo que él mismo relató.

Por estos hechos, Lasso Valencia fue sancionado con una inhabilidad de un año para ejercer cargos públicos, y enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía por el delito de homicidio.

¿Por qué la Procuraduría lo absolvió?

Pese a lo anterior, el procurador Eljach afirmó que no hay plena certeza de la responsabilidad del uniformado en este caso, y refirió que hubo otras dos pruebas técnico-científicas aportadas por la defensa del acusado que indicaban que la bala encontrada en el cuerpo de Baquero no correspondía al arma de Lasso Valencia.

“No es posible desvirtuar la inocencia del investigado, en tanto no reposa prueba con la suficiencia demostrativa que permita establece más allá de toda duda razonable la responsabilidad disciplinaria del patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia”, dijo el funcionario en esa disposición contra la cual ya no proceden más recursos.