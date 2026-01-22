Periodista Lorena Beltran, que investigó a cirujanos con títulos fraudulentos, denuncia hostigamiento judicial en su contra

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dio a conocer una nueva denuncia de la periodista Lorena Beltrán, quien lleva años dando a conocer las prácticas de los cirujanos plásticos que operan con título fraudulentos. En septiembre del año pasado, habría recibido cuatro acciones de tutela por parte de médicos que, al parecer, ejercen sin tener las credenciales necesarias, un hostigamiento judicial que la llevó a salir del país.

Ahora, la FLIP reveló que el 31 de diciembre de 2025 Beltrán recibió en su vivienda otra notificación judicial sobre un proceso iniciado en su contra por uno de los médicos que presentó una de las cuatro tutelas previas. Estas prácticas constituyen una conducta de acoso judicial, que es el uso indiscriminado y abusivo de herramientas legales para silenciar o initimidar.

Le entregaron un expediente con acusaciones sin fundamento

El 3 de enero, Beltrán se presentó en la dirección indicada y allí le informaron que el 27 debe comparecer ante una corte del país donde está residiendo en este momento. Además, recibió un expediente de 55 en donde se le acusa, sin ningún fundamento, de actos de hostigamiento, acoso, discriminación por orientación sexual e incluso un supuesto intento de homicidio en contra del médico denunciante.

La FLIP subraya que resulta sumamente preocupante que quien está demandando a Beltran haya conseguido hacer llegar el procedimiento hasta su casa, pues su lugar de exilio no es un dato público. Ante esto, afirman que “este hecho refuerza el carácter intimidatorio del proceso y el riesgo para su seguridad e integridad, pues la exposición y el uso de datos personales y sensibles constituyen una forma de persecución”.

Además, informan que el acoso judicial vivido por Beltran es una forma diferenciada de violencia contra una mujer periodista y pretende silenciarla en represalia a su trabajo investigativo, en este caso, sobre los cirujanos que ejercen sin la formación debida.

La FLIP hizo un llamado a la Corte Constitucional y a otras instancias judiciales “para que reconozcan el patrón de acoso judicial por parte de los médicos, así como su gravedad y sistematicidad”. Igualmente, le solicitaron a la Fiscalia investigar los hechos “incorporando el enfoque de género y reconociendo la protección reforzada que le asiste a Beltrán por su condición de mujer periodista en ejercicio”.