Víctimas de músico bogotano acusado de abuso sexual alertan que quedó en libertad por vencimiento de términos

Desde la cuenta de Instagram @nosomosmistakes, que reúne a las víctimas del músico Jonathan Hernández, alertaron que el señalado fue dejado en libertad por vencimiento de términos a casi tres años de su captura por presuntos abusos sexuales a varias mujeres. Hernández, confundador de la banda Electric Mistakes, es acusado de múltiples casos de violación a mujeres de entre 20 y 30 años en Bogotá desde el año 2021, con la presunta complicidad de su pareja y cofundadora de la agrupación, Laura Perilla.

Así operaba el señalado

Según la Fiscalía, Hernández y Perilla contactaron a al menos cinco mujeres a través de redes sociales para que hicieran parte del la banda, sin embargo, los encuentros posteriores habrían resultado en abusos tras ofrecerle a sus víctimas comidas y bebidas con un medicamento ansiolítico que actúa sobre el sistema nervioso central.

“Según la investigación, en diciembre de 2021 el procesado habría usado sus redes sociales para realizar falsos ofrecimientos laborales dirigidos a mujeres. Tras ganarse la confianza de las víctimas las citaba en distintos lugares donde se cree las drogaba para luego abusarlas sexualmente”, informó la fiscalía.

Las denuncias se dieron a conocer desde abril de 2022 por medio de la cuenta de Instagram @nosomosmistakes, donde varias mujeres relataron los múltiples episodios de pérdidas de memoria y abusos que habrían sufrido por el acusado.

En libertad pese a más de cinco denuncias

El cantante fue imputado el 28 de julio de 2023 con los cargos de acceso carnal o acto sexual con personas puestas en incapacidad de resistir y acoso sexual, sin embargo, el 20 de enero de 2026, cerca de tres años después, las víctimas de Hernandez informaron que quedó en libertad por vencimiento de términos después de haber recibido una medida de aseguramiento.

“Sale por extensiones y demoras a un proceso que ya está más allá de nuestro control”, afirmaron en un breve comunicado emitido en la red social ya mencionada. “Que hoy vuelva a las calles es solo señal para hacer una advertencia pública y contarles que este sujeto ya no tiene medida de aseguramento”.

