El representante a la Cámara que propone militarizar Bogotá ya recibió el aval para recoger firmas

La Registraduría le dio luz verde al comité que busca promover un cabildo abierto para la militarización de Bogotá. La propuesta fue del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien propone la medida para, según afirma, combatir los problemas de inseguridad que enfrenta la capital.

El congresista del Centro Democrático tendrá seis meses para recoger al menos 31.096 firmas válidas, con el fin de poder organizar un cabildo abierto para discutir esta medida con las autoridades y los ciudadanos.

Dice que se puede militarizar de forma legal

Uscátegui defiende la propuesta, que ha causado polémica en redes sociales, afirmando que se puede militarizar de forma legal y constitucional con base en el artículo 170 del Código de Policía. En ese sentido, la medida sería una de asistencia militar, descrita en la norma como un apoyo temporal y excepcional por parte de las Fuerzas Militares cuando la capacidad de la Policía se ve rebasada por las circunstancias.

“Esta figura no implica militarizar la vida civil, ni suspender derechos, ni declarar estados de excepción; por el contrario, ha sido avalada por la Corte Constitucional como un mecanismo legítimo, sujeto a control civil y al respeto estricto de los derechos humanos“, afirmó el parlamentario.

El Comité Promotor del Cabildo Abierto para discutir la asistencia militar o militarización de Bogotá D.C. inició la recolección de firmas el pasado 17 de febrero, y debe contar con al menos el 0,5 % del censo electoral de la capital, que son 6.219.067 ciudadanos, para que el Concejo programe el cabildo con la asistencia obligatoria del alcalde Carlos Fernando Galán.