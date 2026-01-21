Indignante: más de 20 mujeres denuncian a urólogo de Medellín por presunto abuso sexual

Más de 20 mujeres han denunciado al urólogo Alberto Posada, quien atiende en un consultorio privado en la Clínica Las Vegas, por abusar sexualmente de ellas con presuntos tocamientos indebidos. Según la concejala Camila Gaviria, quien ha hecho eco del caso, estas conductas irregulares llevarían sucediendo desde hace más de 10 años y, pese a las denuncias interpuestas por varias de las víctimas, el hombre solo recibió una suspensión de seis meses que luego fue anulada.

El médico continúa atendiendo consultas

Las denuncias publicadas en redes sociales dan cuenta de presuntas conductas irregulares en la atención del médico, que incluirían tocamientos indebidos y agresiones sexuales bajo los efectos de la sedación durante consultas que costaban cerca de 400.000 pesos.

Al parecer, Posada continúa atendiendo pacientes en su consultorio, pues un fallo judicial de 2023 anuló la suspensión de seis meses que el Tribunal de Ética Médica le impuso en 2018 por una denuncia de 2013. “Una sanción de seis meses es un insulto a nuestra integridad” declaró la concejala.

La Alcaldía dispuso una línea especial de atención

Desde la Secretaría de las Mujeres, afirmaron que pusieron a disposición de las víctimas una línea especial de atención “por la gravedad y la cantidad de los casos”. La lider de esta entidad afirmó que la medida se toma “para que todas las mujeres se sientan seguras y puedan recibir la atención necesaria” comunicándose con el número 3214677071.

Según la secretaria de las Mujeres, Valery Molina, las mujeres serán atendidas por duplas psicojurídicas y remitidas al mecanismo de defensa técnica que las acompañará en el proceso judicial correspondiente.

Además, concejala Camila Gaviria también afirmó haber radicado derechos de petición a las entidades implicadas para exigir claridad “sobre los protocolos y la seguridad de las pacientes”.

El comunicado del hospital

En un comunicado, la Clínica Las Vegas se refirió al caso afirmando que el urólogo no hace parte del equipo profesional del hospital ni presta servicios en sus instalaciones. “No existe relación laboral, contractual ni profesional vigente entre la Clínica Las Vegas y la persona mencionada” reiteraron.

Igualmente, afirmaron que la institución opera de manera independiente de la copropiedad en la que presta sus servicios el profesional y no comparte estructura jurídica o administrativa con la misma". La Clínica negó así cualquier vínculo con el señalado y mostró rechazo ante las acciones de las cuales se le acusa.