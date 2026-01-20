“Paloma no representa a mi hijo”: Miguel Uribe Londoño volvería a la carrera presidencial con el aval de un partido afro

El padre de Miguel Uribe Turbay y exprecandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño, podría volver a la carrera por la presidencia después de su polémica salida del Centro Democrático (CD). Fuentes cercanas al Partido Demócrata Colombiano (PDC) han confirmado que Londoño aceptó el ofrecimiento de ser candidato con el aval de ese partido y haría el anuncio oficial entre finales de enero y principios de febrero.

Hace un mes le hicieron la invitación

El PDC es una colectividad política afrodescendiente vinculada a los valores de las comunidades palenqueras. Ya en diciembre habían hecho pública la invitación a Miguel Uribe Londoño de unirse a su partido tras el escándalo que marcó su retiro de la contienda por la candidatura del CD, que se disputaba con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

“Colombia necesita un liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común” rezaba la carta que dirigió el PDC a Uribe Londoño, donde decían “respaldar la iniciativa para que usted (Uribe Londoño) asuma las banderas que un día levantó su hijo”.

Rechaza decisión del centro democrático

En una entrevista con Caracol Radio el posible candidato se refirió a su atropellada aspiración con el CD: “al echarme a mí echaron a Miguel” y dijo que lo que hicieron fue “injusto”. Por esa misma línea, expreso que Paloma Valencia “no representa” a su hijo, y afirmó que sigue considerando ser candidato e ir a primera vuelta, es decir, no pasar por una consulta.

Uribe Londoño afirmó que su relación con el expresidente Álvaro Uribe y el CD quedó “muy buena” y señaló que poco después de su salida, el líder de esa colectividad lo invitó a poner un candidato por su parte. No obstante, el expresidente decidió no seguir por esa vía: “Él es un caudillo, él quiso quedarse con su partido, quiso escoger a dedo su candidata, él está en su derecho”.