“Le reconozco ese avance”: Catherine Juvinao y otras congresistas celebraron reducción de sus salarios

El decreto del Gobierno Petro que elimina la prima especial de servicios de los congresistas ha despertado diversas reacciones entre los parlamentarios que, de repetir puesto en el Congreso se verán afectados por esta medida que empieza a regir el 20 de julio de 2026. La decisión, tomada en el marco de la declaración de Emergencia Económica por el déficit fiscal, les quita a los senadores y representantes a la Cámara casi 17 millones de pesos que recibían mensualmente por un decreto del primer Gobierno Santos.

“No pudimos y debemos reconocerlo”

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, celebró el decreto afirmando que “después de 18 proyectos presentados por diversos congresistas y partidos, no pudimos y debemos reconocerlo”. Juvinao dijo que le reconoce a Gustavo Petro “ese avance en materia de justicia y equidad”, y señaló que “solo un presidente vía decreto podía hacerlo posible”.

La senadora Angélica Lozano también habló positivamente de la decisión, y dijo: "Esto no es un favor, es una medida mínima de equidad con los ciudadanos que son nuestros jefes".

“Espero que mis colegas de oposición celebren esta medida ya que tanto se opusieron a la Ley de Financiamiento y al aumento del salario mínimo vital” dijo, por su parte, Maria Fernanda Carrascal, representante a la Cámara.