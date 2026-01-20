“Si tumban la Emergencia Económica se dispara costo de la deuda y nos pone en aprietos graves”: Petro

"Si tumban la Emergencia Económica se dispara costo de la deuda y nos pone en aprietos graves": presidente Petro

Así lo advirtió este lunes el jefe de Estado durante la instalación del Consejo de Ministros televisado, en el cual reiteró en la importancia de la implementación de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada para equilibrar la situación fiscal y las finanzas públicas afectadas por el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.

​“Con la caída de las leyes de financiamiento se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la Emergencia Económica, que si la tumban pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos”, dijo el mandatario en el Consejo de Ministros.

Explicó que con la decisión del Legislativo la situación del déficit primario del país se agravó.

“¿Cuál es la teoría contable del déficit fiscal? Que si un país está en déficit primario, entonces el desbalance de su balanza comercial va a producir un desbalance mayor del déficit en balanza de ingresos y egresos del Estado. Eso significa que la deuda se vuelve impagable, es insostenible en el tiempo; es la situación en la que estamos“, indicó.

En ese contexto, el presidente afirmó que la deuda solo será “pagable si hay superávit primario”, y eso era precisamente lo que buscaba el Gobierno con la Ley de Reforma Tributaria y con las dos leyes de financiamiento que hundió el Congreso.

Asimismo, alertó que si no se da luz verde a los decretos de la Emergencia la situación fiscal del país se agravará en el próximo Gobierno.

“Lo que han determinado es llevar al país a un estado de impagabilidad que no será en nuestro gobierno. Nosotros tenemos más o menos resuelta la situación presupuestal, la cual se agrava un poco, pero el problema surge en el próximo gobierno. Cada vez que avance el tiempo sin disminuir el déficit primario se agrava la situación fiscal de Colombia, encareciendo la deuda; cada vez será más cara”, manifestó.

Sobre el re​corte del gasto

En el mismo contexto, el presidente Petro se refirió a los cuestionamientos de algunos sectores políticos y económicos del país, según los cuales le piden al Gobierno reducir el gasto público para responder a la crisis fiscal.

“Repiten que hay que recortar los gastos; pues nosotros recortamos el año pasado: 16 billones de pesos, ya hemos recortado gastos”, recalcó.

En ese sentido, el jefe de Estado puso de presente que la última opción sería recortar gastos en salud, educación, el sueldo de los soldados y la Policía, las pensiones o el pago mismo de la deuda, lo cual la Constitución prohíbe.

“En relación a la deuda, (la Constitución) ordena que es primero que todo; eso está escrito ahí. Y en relación a pensiones, salud, educación, ordena que el gasto social no puede disminuir de año en año”, puntualizó.

“Y en relación a los soldados, los sueldos de los soldados y policías, etcétera, que sería lo que habría que disminuir, pues ellos ya tienen ese derecho adquirido, hay derechos adquiridos”, agregó en la instalación del Consejo de Ministros.