“La ONU hoy no sirve”: Petro planteó nuevas asociaciones regionales ante los conflictos mundiales que persisten

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la necesidad de fortalecer las asociaciones regionales como respuesta a los cambios geopolíticos y a lo que calificó como el fracaso de las instancias multilaterales tradicionales, en el marco de una reflexión sobre el papel de América Latina y el Caribe en el escenario internacional.

Lea también: “Pablo Escobar y sus sicarios también dijeron ‘Los Ricos también lloran’”: Fico por problemas con el sistema de salud y las medidas de Petro

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado señaló que en una reciente decisión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), “23 países votaron por la soberanía nacional y 10 negaron el comunicado, solo se necesita una oposición de un país para que Celac no actúe”, al referirse a las limitaciones operativas del mecanismo regional.

En su mensaje, el mandatario afirmó que “ante los cambios geopolíticos del mundo la única respuesta creíble de Latinoamérica y el Caribe es unirse en medio de la diferencia”, al plantear la integración regional como una alternativa frente a las tensiones y transformaciones del orden global.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al papel de los organismos multilaterales y sostuvo que “el mundo puede tener nuevas formas de coordinación humana, ante el fracaso histórico de la ONU, no haber podido detener el genocidio en Gaza, marcó su derrumbe”.

En esa misma línea, el jefe de Estado afirmó que “la ONU hoy no sirve y la consecuencia es el comienzo de la barbarie”, y agregó que “se puede impedir la barbarie, forjando una nueva unidad de la humanidad, a través de las asociaciones regionales ya existentes, dotándolas de mayor capacidad operativa y de articulación con los movimientos sociales de sus regiones”.