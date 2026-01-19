No hubo acuerdo en MinHacienda: Gobernadores anuncian ofensiva ante la Corte por impuestos a licores y cigarrillos

La brecha institucional entre las regiones y el Gobierno Nacional se profundizó este lunes 19 de enero de 2026. Tras una mesa de diálogo en el Ministerio de Hacienda, la Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que no hubo acuerdo y que acudirá a la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional del Decreto 1474 de 2025.

La controversia se centra en el incremento del Impuesto al Consumo y del IVA para licores y cigarrillos del 5 % al 19 %. Según los mandatarios, esta medida de emergencia económica traslada el recaudo adicional a la Nación, lo que pondría en riesgo la autonomía territorial y los recursos destinados a la salud, el deporte y la educación en las regiones.

Ofensiva jurídica ante la Corte Constitucional

Pese a la disposición de diálogo mostrada por los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y del Interior, Armando Benedetti, los gobernadores mantienen una postura firme en defensa de las rentas cedidas. El argumento central de la FND es que cualquier medida que contravenga el mandato de una República unitaria y descentralizada debe ser objetada mediante acciones legales.

“Mantenemos nuestra firme postura de defender los derechos fundamentales... y por tanto defender las rentas cedidas a los departamentos”, dicta el comunicado oficial de la Federación. La solicitud de medida cautelar busca frenar la implementación del decreto mientras el alto tribunal resuelve su constitucionalidad de fondo.

Comunicado emitido tras la reunión

Durante la jornada, mandatarios como la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, alertaron sobre un posible aumento del 36 % en el contrabando, lo que fortalecería las finanzas de grupos armados ilegales. Por su parte, el ministro Armando Benedetti desestimó la tesis de una “rebelión” y aseguró que, de presentarse una erosión en el recaudo regional, la Nación asumiría la compensación necesaria.

No obstante, la desconfianza persiste en las regiones. Para los gobernadores, el esquema propuesto por el Ejecutivo no solo afecta la sostenibilidad financiera, sino que ignora la realidad operativa de sectores que dependen directamente de estos impuestos sanitarios.

El Gobierno defiende el Decreto 1474

Desde la otra orilla, el Ministerio de Hacienda ha defendido la norma citando estudios del Banco Mundial de septiembre de 2025, los cuales sugerirían que el incremento no impacta negativamente los ingresos departamentales. La cartera sostiene que el decreto garantiza la sostenibilidad fiscal bajo principios de colaboración armónica entre las entidades.

A la reunión asistieron presencial y virtualmente gobernadores de departamentos como Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Santander, junto al director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt. Aunque los mandatarios confirmaron que seguirán participando en los espacios de concertación, la batalla se trasladará ahora a los estrados judiciales.