Ya hay fecha para reducción del precio de la gasolina: el ministro de Minas lo confirmó

Después de que el presidente Gustavo Petro anunció que habría una reducción en el precio de la gasolina, su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que en efecto esta decisión se materializará en los próximos días.

“Esa es una muy buena noticia, el presidente lo ha señalado. Yo espero el próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio, mostrando que en efecto va a empezar a bajar el combustible. Ya no de forma ficticia, como lo hicieron los gobiernos anteriores, subsidiando la gasolina con los impuestos de todos los colombianos, sino de forma real”, sostuvo Palma en una declaración que hizo frente a varios medios de comunicación.

Entre tanto, señaló que el primer mandatario prefirió ‘tomar el toro por los cuernos’ y decidió administrar mejor el Fondo de Estabilización de Precios. Vale decir, que en años anteriores la gasolina tuvo un importante incremento precisamente porque el actual gobierno tomó la decisión de retirar los subsidios que venían aplicando las anteriores administraciones.

“Estamos conciliando con Hacienda las cifras. Si además aplicamos una nueva metodología de mezcla del etanol, también creemos que va a tener un impacto a la baja. Pero no quiero anticiparme sin tener los datos concretos. El próximo 1 de febrero espero compartirlo con ustedes”, concluyó el ministro de Minas y Energías.

La Oposición desconfía del anuncio de Petro sobre la gasolina

La Oposición, mientras tanto, ha criticado duramente esta decisión del Gobierno Nacional. Sobre todo, porque se tomó poco antes de las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan en los próximos meses.

“Como todo comunista, le parten las piernas a los ciudadanos y luego les regalan las muletas. Petro nos incrementó el precio de la gasolina en $7 mil pesos en tres años. Pagamos un combustible más caro que en EE.UU. Petro es el engaño populista”, aseguró en su cuenta oficial en la red social X la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.