Petro le agradeció a gobernador de Risaralda por acatar directrices del Gobierno Nacional

No paran las tensiones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los gobernadores del país, que han manifestado públicamente su descontento por las medidas que se han tomado en el marco de la emergencia económica. Pese a todo, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, manifestó que acatará las directrices que dio el Ejecutivo nacional.

“El Gobierno de Risaralda respeta el ordenamiento jurídico colombiano y, por lo tanto, aplicará las normas definidas en la Emergencia Económica expedida por el gobierno nacional”, indicó Patiño en su cuenta oficial en la red social X.

No obstante, mostró que no está de acuerdo con las decisiones que está tomando el Gobierno Petro e incluso advirtió que está evaluando radicar recursos jurídicos contra el decreto de emergencia económica debido a los impuestos que se están creando a partir de esa medida.

De acuerdo con Patiño, la Gobernación de Risaralda “manifesta su preocupación por los efectos que la mencionada declaratoria tiene sobre las finanzas públicas del departamento. En este sentido, la Gobernación presentará las acciones judiciales pertinentes, contra el Decreto 1474 de 2025, buscando que las instancias competentes, impidan que cargas impositivas sobre el consumo que soporta las inversiones en salud, educación y deporte, afecten la estabilidad financiera de Risaralda”.

Petro respondió al trino del gobernador de Risaralda

Poco después del anuncio del gobernador de Risaralda, el presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Le agradezco, señor gobernador de Risaralda, que nos mantengamos dentro del estado social de derecho”, advirtió el primer mandatario.

Entre tanto, varios ministros de su gabinete criticaron con dureza las posiciones de los gobernadores, algunos de los cuales manifestaron su intención de no acatar las decisiones del Gobierno Nacional.

“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, sostuvo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una declaración que hizo este 15 de enero.