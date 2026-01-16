Presidente Gustavo Petro anunció reducción del precio de la gasolina

Petro tuvo que retractarse por orden judicial por el comentario sobre la conexión del clítoris y el cerebro de las mujeres

En una extensa publicación en respuesta al expresidente Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro anunció en la red social X que comenzará a bajar el precio de la gasolina. La información la dio al final de un mensaje en el que calificó como mentiras varias afirmaciones de Uribe sobre el reciente préstamo de 4.950 millones de dólares adquirido por el Gobierno con el propósito de llegar a la meta de financiamiento de 2026.

Lea también: Minjusticia advierte acciones legales para gobernadores que se rebelaron contra Emergencia Económica

Ataques a Duque

En su trino, Petro respondió a Uribe, quien señaló que “el desespero por elegir a Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles, ha llevado al Gobierno a endeudarse en otros 11 mil millones de dólares, con 6 mil millones con tasa de interés de “gota a gota”, 13,5%“. Ante esto, el primer mandatario dijo que el crédito en dolares que tomaron fue al 5,9 %, y le echó la culpa a Ivan Duque de tener endeudado al país.

En referencia al combustible, Petro acusó a Duques de dejar una deuda de 70 billones de pesos “del subsidio a la gasolina que nos dejó”, y aseguró que su gobierno la pagó y le entregará superávit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). “Debería felicitarnos expresidente Uribe”, remató.

La reducción del precio de la gasolina

Después de su explicación sobre el reciente endeudamiento, Petro terminó con el anuncio: “Porque ya pagamos la deuda del FEPEC y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país, que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”.

Esta información fue dada por sorpresa y aún no se han revelado más detalles al respecto, como la fecha en la que sucederá o cuánto disminuirá el precio.

Le puede interesar: ¿Quiénes son los nueve candidatos de la Gran Consulta que aspiran la presidencia? El mapa final luego de la llegada de Peñalosa

Cabe recordar que recientemente hubo un nuevo incremento en los precios de los combustibles. Desde 1 de enero entró en vigencia un aumento en la gasolina corriente de 90 pesos por galón y de 99 pesos en el caso del diésel (ACPM) frente a los precios con los que cerraron en 2025.