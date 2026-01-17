Víctimas del atentado de la Escuela de Cadetes fueron ascendidos en la conmemoración de los siete años de la tragedia

Evento de ascenso póstumo a víctimas del atentado de la Escuela de Cadetes.

Durante un acto cargado de emociones, la Policía Nacional, en conmemoración del Día del Estudiante Policial, hizo un sentido homenaje a las víctimas del atentado a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander. La institución honró a las 22 víctimas del carro bomba puesto a la Escuela el 17 de enero de 2019 con su ascenso póstumo a tenientes.

El homenaje se realizó en cumplimiento del decreto 1202 del 14 de noviembre de 2025 que establecía esta medida "como un acto de memoria, dignificación y reconocimiento a su vocación de servicio, su entrega y su amor por Colombia".

Recibieron Medalla al Valor

Igualmente, la Policía Nacional les otorgó a las víctimas la Medalla al Valor por actos excepcionales del servicio “como reconocimiento a su entrega, sacrificio y vocación inquebrantable por la protección de la vida y la seguridad del país”, condecoración que fue recibida por las familias de los 22 tenientes.

“Ningún reconocimiento, ninguna palabra ni ningún homenaje podrán jamás compensar la pérdida de un hijo, porque no existe dolor más profundo ni ausencia más injusta. Sin embargo, desde lo más profundo de nuestro corazón y como institución, queremos dejar constancia de un compromiso eterno”, afirmó el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

Los 22 tenientes homenajeados

A siete años del trágico atentado, los 22 cadetes fallecidos ese 17 de enero de 2019 se convierten ahora en tenientes de forma póstuma, en un acto que reafirmó el peso de sus nombres en la historia de la Policía Nacional. Estos fueron los estudiantes honrados: