Polémica por evento a favor de Iván Cepeda realizado en predio incautado por la SAE en el Atlántico

Hay controversia por la realización de un evento de campaña del Pacto Histórico en un predio bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Baranoa, Atlántico. El encuentro se llevó a cabo el pasado 10 de enero y reunió a simpatizantes del candidato a la presidencia Iván Cepeda y de su partido.

Predio perteneció a empresario asesinado

Según Semana, el predio está ubicado en una zona de ese municipio conocida como El Hatillo, y está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 040-16424. Ese terreno era propiedad del empresario asesinado Julio César Polanía, quien, de acuerdo las autoridades, tenía nexos con estructuras paramilitares en esa zona del Caribe y con la banda criminal ‘Los Costeños’.

Después de esto, el predio pasó a ser administrado provisionales de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro), cuyo representante legal es Nelson Viloria Larios, bajo supervisión de la SAE.

Representante legal negó que el evento fuera del Pacto Histórico

Viloria negó que el evento fuera del Pacto Histórico ante el medio ya mencionado: "Lo que se hizo fue analizar las políticas actuales de reforma agraria y hacer un análisis comparativo con la propuesta de reforma agraria de Iván Cepeda, porque de los otros candidatos no conocemos propuestas sobre ese tema. Pero no fue un evento del Pacto Histórico”.

Sin embargo, varios integrantes de ese partido, incluido el candidato a la Cámara de Representantes Jaime Santamaría, subieron videos y fotos del encuentro cuyo objetivo era la “conformación del comité agrario de campaña Iván Presidente”.

Iván Cepeda se pronunció

En una publicación en X, Iván Cepeda afirmó que no sabía de la realización del evento: “Ante el acto público realizado el 10 de enero de 2026 en el predio El Hatillo -fecha en la que estaba en España-, aclaro que esa reunión no contó con mi autorización ni conocimiento”.

Igualmente, agradeció el apoyo de las personas y organizaciones e hizo un llamado a verificar las condiciones en que se realizan los actos de su campaña. “Probablemente, la asociación que está allí en esa hacienda no tiene conocimiento de la restricción que había y, evidentemente, ha incurrido en una situación que tendrá que asumir” dijo después en una entrevista con Semana.