Tres militares quedaron heridos por la caída de un rayo en Urrao, Antioquia

Un angustiante momento vivieron tres militares en el municipio de Urrao, Antioquia, cuando fueron alcanzados por un rayo en medio de una tormenta eléctrica. Los hechos sucedieron el pasado jueves 15 de enero, alrededor de las 4:00 p. m., en el sector conocido como el Dormidonal.

Las consecuencias del impacto

El rayo cayó sobre la base militar adscrita a la 4.ª Brigada del Ejército e impactó a los tres soldados, quienes fueron trasladados inmediatamente a un centro asistencial por los miembros del Cuerpo de Bomberos. Allí fueron atendidos en el área de urgencias, donde se determinó que los uniformados presentaron afectaciones leves en las extremidades y un intenso dolor de cabeza producto de la caída del rayo.

La Cuarta Brigrada le informó al medio El Colombiano que los militares heridos se encuentran estables y fuera de peligro, pues el parte médico señala que no hubo consecuencias graves para la salud. Por último, los soldados recibieron tres días de incapacidad como medida preventiva, lo que da cuenta de que las lesiones no provocaron daños comprometedores.

Varios casos similares

No es la primera vez que miembros del Ejército sufren un accidente similar en Antioquia, una zona que por su ubicación geográfica es susceptible a la caída de rayos. En 2018, un suboficial y seis soldados fueron heridos en Anorí por este fenómeno y sufrieron quemaduras y otros síntomas; en abril de 2020 dos soldados recibieron el impacto mientras manipulaban equipo de comunicación y uno de ellos quedó lesionado de gravedads; además, ese mismo mes, una descarga en Tarazá afectó a cuatro soldodas y mató a uno de ellos.