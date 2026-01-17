Treinta muertos deja grave enfrentamiento entre las disidencias de las Farc en Guaviare

Al menos treinta personas muertas habría dejado un violento enfrentamiento entre disidencias de las Farc registrado en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, según información preliminar conocida por las autoridades. Los hechos, ocurridos en medio de disputas internas por el control territorial, reflejan el alto nivel de fragmentación y violencia que persiste entre los grupos armados ilegales en el sur del país.

De acuerdo con informes de Inteligencia Naval, el choque armado se habría presentado el 16 de enero de 2026 en la vía que comunica la vereda La Paz con la vereda La Libertad, un corredor estratégico para la movilidad de estructuras ilegales. En el lugar se enfrentaron integrantes del GAO-r E “Isaías Carvajal”, alineado con la facción de Calarcá Córdoba, contra el GAO-r E “Martín Villa”, estructura asociada al bloque comandado por Iván Mordisco.

Violento choque entre disidencias de las Farc por control territorial deja decenas de muertos

El reporte preliminar indica que tras varias horas de combates habrían quedado entre 20 y 30 cuerpos sin vida sobre la vía rural, los cuales corresponderían presuntamente a miembros de la estructura “Martín Villa”. Las autoridades aún no han realizado el levantamiento oficial de los cadáveres debido a las condiciones de seguridad y a la complejidad del terreno, por lo que la cifra exacta de víctimas sigue en proceso de verificación.

Imágenes conocidas por los organismos de seguridad muestran múltiples cuerpos tendidos en la carretera, varios de ellos con indumentaria tipo camuflado, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento directo entre estructuras armadas ilegales. Este material audiovisual, que no ha sido difundido públicamente por su contenido sensible, ya se encuentra en poder de las autoridades y hace parte del proceso de análisis e investigación.

La situación fue puesta en conocimiento del mando superior, mientras se adelantan verificaciones operacionales y labores de inteligencia para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos, asegurar el área y evaluar el impacto que este episodio pueda tener en el orden público del Guaviare. El Ejército Nacional, junto con otras entidades de seguridad, mantiene operativos en la zona con el objetivo de garantizar el control territorial y prevenir nuevos enfrentamientos.

Este nuevo episodio de violencia evidencia la disputa interna entre facciones de las disidencias de las Farc, que luchan por corredores estratégicos utilizados para la movilidad armada, economías ilegales y control de rutas. El Guaviare es considerado una región clave para estas organizaciones debido a su ubicación geográfica, su extensa zona rural y su conexión con otros departamentos del sur del país.

Las autoridades explicaron que, tras la firma del acuerdo de paz, varios frentes que no se acogieron al proceso se reorganizaron y fragmentaron, dando lugar a enfrentamientos cada vez más frecuentes y sangrientos. Estas disputas se concentran principalmente en zonas rurales de difícil acceso, donde la presencia del Estado es limitada y el control territorial se convierte en un objetivo central para los grupos armados ilegales.

Mientras avanzan las investigaciones, este hecho vuelve a encender las alarmas sobre la grave situación de seguridad en el Guaviare y el impacto que la confrontación entre disidencias sigue teniendo sobre la estabilidad y la población en esta región del país.