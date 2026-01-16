Rector de la Universidad de Antioquia renunció a su cargo por “tensiones políticas” tras notificación de Mineducación que lo apartaba del cargo

John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia desde el año 2018, anunció este viernes 16 de enero su renuncia al cargo para el que había sido reelegido en dos ocasiones (2021 y 2024). La decisión la tomó poco después de que el Ministerio de Educación informara, el pasado 30 de diciembre, su remoción del cargo y a su reemplazo por el docente Héctor Iván García por un período de un año.

Esa disposición le fue notificada oficialmente a Arboleda el pasado 8 de enero, y aunque contaba con 10 días para interponer un recurso de reposición, finalmente optó por renunciar a su puesto en la institución a través de una carta abierta.

Deja el cargo por tensiones políticas

En su carta, Arboleda señala que decide presentar formalmente su renuncia a la rectoría ante el Consejo Superior Universitario (CSU) en vista de las tensiones políticas que han surgido durante su última administración por la crisis financiera que enfrenta la UdeA.

El exrector afirma que el único organismo con la potestad de designar al rector de la universidad es el CSU. Esto, en referencia a la decisión del Ministerio de Educación, que calificó como una “vulneración de la autonomía universitaria y desviación de poder”, argumentando que las medidas del Gobierno pasaron de ser legítima vigilancia a “co-adminsitración de facto”.

Igualmente, resaltó que “esta renuncia no constituye una aceptación de los cargos o hallazgos insinuados por la inspección in situ”, pues considera que la decisión del ministerio es ”ilegal, arbitraria e injusta". Arboleda criticó que su reemplazo se anunciara en plenas vacaciones de la comunidad universitaria con una “llamativa estrategia mediática”.

Niega las acusaciones del Gobierno

La misiva de Arboleda afirma que el Gobierno Nacional le acusa de cosas que, según él, no son ciertas, “como que existen nóminas paralelas, presupuestos falsos y manejos inadecuados de los recursos públicos que transfiere la Nación”.

En la notificación del 30 de diciembre, Mineducación señalaba que apartaba al rector de su cargo porque habría incumplido un plan de mejoramiento ordenado desde Bogotá “orientado a corregir, depurar y ajustar" la situación financiera de la UdeA; igualmente, aseguraba que Arboleda habría “dificultado” la labor de vigilancia ordenada por esa cartera.

Arboleda negó esas afirmaciones y dijo que el Gobierno le estaba imputando responsabilidades por “un déficit que es estructural y sistémico”. “El informe pretende derivar responsabilidad penal y disciplinaria (pág. 84) de hechos que son consecuencia directa de la desfinanciación estatal (Ley 30 de 1992) y no de una gestión negligente”, aseveró.

El limbo jurídico en el que queda la UdeA

El anuncio de este viernes plantea la duda sobre qué le espera a la rectoría de la UdeA. Si bien, en la notificación de su remoción, el Mineducación definió al docente Héctor Iván García como reemplazo de Arboleda, la renuncia de este mismo abre la vía para activar el procedimiento estatutario interno, por el cual el CSU define a quién sería el nuevo rector o rectora de la institución.

La UdeA hoy se enfrenta a un panorama incierto después de un fin de año en que se quedó sin rector, obtuvo un reemplazo designado por el Gobierno Nacional, celebró la noticia de la reforma a la Ley 30 de educación pública y recibió un desembolso de 70.000 millones de pesos de Mineducación como parte de una estrategia de rescate financiero anunciada por esa cartera.