Afiliados a la Nueva EPS convocan plantón nacional por crisis de medicamentos

Ante la crisis que enfrentan los afiliados de la Nueva EPS por las dificultades en la entrega de medicamentos, recientemente anunciaron un plantón nacional para el 26 de enero como respuesta a las trabas en el servicio que hoy ponen en riesgo la salud de muchos pacientes.

Fueron convocados delegados de todo el país

La convocatoria se dio a conocer a través de una citación dirigida a los 22 delegados regionales de usuarios de la aseguradora, quienes fueron citados a una reunión virtual extraordinaria para el sábado 17 de enero a las 4:00 p. m. Esto, con el fin de formalizar su participación en la jornada nacional y definir acciones colectivas.

Se espera que los representantes regionales coordinen acciones para llevar a cabo el plantón y convocar un respaldo amplio al mismo. Igualmente, buscan encontrar respuestas y plantear soluciones a los problemas que reportan los afectados.

Crisis estaría afectando a 11 millones de usuarios

Los organizadores convocaron a estas manifestaciones como respuesta a las crecientes fallas en la entrega oportuna de medicamentos para los afiliados de esta EPS, que está intervenida por parte de la Superintendencia de Salud desde 2024.

La indignación surge, además, por las interrupciones en trata tratamientos médicos y las barreras para acceder a servicios esenciales. Problemas que, en conjunto con la crisis de los medicamentos, afectan a cerca de 11 millones de usuarios según los organizadores del plantón.

Buscan que sea una manifestación pacífica

La citación explicó que la manifestación se realizará dentro del marco legal y de forma pacífica. Igualmente, especificó otros propósitos del espacio,, como la definición de estrategias de carácter institucional, jurídico y social y la exigencia de un encuentro inmediato con el agente especial interventor, Luis Óscar Galves, y con la alta dirección de la entidad, que lleva tres años sin presentar estados financieros.