Juan Manuel Santos reveló que Trump planteó invadir Venezuela durante su primer mandato

Archivo - El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, interviene durante la apertura del evento 'World in Progress' de Grupo Prisa, a 14 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). La primera edición de estas jornadas se celebra los días

El expresidente Juan Manuel Santos contó, en una entrevista con el medio Financial Times, que las ideas del mandatario estadounidense Donald Trump sobre intervenir en Venezuela vienen desde su primer mandato, y relató un episodio que puso en alerta a varios líderes latinoamericanos.

Lea también: “Es una mujer maravillosa”: Trump elogió a María Corina Machado y confirmó que sí recibió la medalla del Nobel

“Venezuela podría arreglarse con una invasión”

Santos reveló que en 2017, durante el primer mandato de Trump, el presidente estadounidense sugirío “medio en broma, medio en serio” que la situación de Venezuela “podría arreglarse con una invasión”.

Santos relató que los presentes, varios líderes latinoamericanos, se sorprendieron ante esa afirmación, y él mismo le dijo a Trump que esa era la peor solución posible “por el sentimiento antiamericano que generaría”.

La principal preocupación de Santos frente a Venezuela

El expresidente galardonado con el Nobel de Paz también expresó su opinión frente a la situación actual de Venezuela, señalando que, al enterarse de la captura de Maduro, tuvo una reacción positiva por su salida del poder pero temió las consecuencias de esa operación miltiar para la región y el mundo.

Le puede interesar: Presidente Gustavo Petro anunció reducción del precio de la gasolina

“Es el dilema que aún tengo: ¿un crimen se resuelve con otro crimen?" dijo, asegurando que su mayor preocupación es el futuro de ese país, pues cree que la solución de Trump de “decapitar” el régimen y manejar al país desde la distancia va a fallar a menos que haya una transición rápido hacia unas elecciones presidenciales.

Santos habló de la ironía de quitar a Maduro del Palacio de Miraflores, quien estaba allí de forma ilegítima, para poner a Delcy Rodríguez como presidenta interina, siendo ella también ilegítima al haber ejercido como vicepresidenta del régimen. “Es absolutamente ilógico”, señaló, llamándola también “muy capacitada e inteligente”, pues dice que se parece más a Chávez que a Maduro.