Ladrón descarado: presunto vidente “predijo” que perdería algo valioso y le robó el celular

Un hombre fue detenido luego de ser acusado del robo de un teléfono celular mientras ofrecía supuestos servicios de adivinación. La víctima anunció que presentará acciones legales por robo y estafa.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con el testimonio de la afectada, el hecho ocurrió en una zona turística de Tailandia. El presunto ladrón, identificado como Udomsap Mueangkaew, se encontraba en los exteriores de un templo, donde realizaba lecturas de cartas y otros trucos de adivinación para atraer a los transeúntes.

La mujer, con la intención de ayudarlo, decidió contratar sus servicios. Durante la sesión, el supuesto vidente le aseguró que tendría mala suerte y que perdería algo valioso en poco tiempo.

Robo descarado del celular

Tras la “predicción”, Udomsap le sugirió pagar una suma adicional para eliminar la mala fortuna. La mujer se negó y se retiró del lugar, pero minutos después notó que su celular había desaparecido.

Al regresar para reclamar, el hombre le respondió que él ya le había advertido sobre la pérdida, reforzando su engaño.

Robo a celulares (Peter Dazeley/Getty Images)

Arresto del presunto vidente

Ante lo ocurrido, la mujer alertó a las autoridades. Durante la revisión de las pertenencias del sospechoso, los agentes hallaron el teléfono escondido dentro de una caja de mascarillas.

Aunque el acusado pidió que no se presentaran cargos, argumentando que era la primera vez que cometía un robo, la víctima sostuvo que eso no justificaba el delito y confirmó que seguirá el proceso legal.

Medios locales informaron que no se trata de un caso aislado, ya que existen otras denuncias contra falsos videntes que aprovechan la fe de las personas para robar sus pertenencias.