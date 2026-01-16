“Es una mujer maravillosa”: Trump elogió a María Corina Machado y confirmó que sí recibió la medalla del Nobel

María Corina Machado entregó a Donald Trump la medalla física del Premio Nobel de la Paz 2025 durante un encuentro en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves 15 de enero a su encuentro con Maria Corina Machado en la Casa Blanca durante los horas de la mañana. El mandatario, quien recibió a la líder opositora de Venezuela en una reunión discreta que también incluyo un almuerzo, la elogió en su red social, Truth Social, y habló brevemente sobre la cita.

Lea también: Presidente Gustavo Petro anunció reducción del precio de la gasolina

“Me dio su Nobel de la Paz”

En su mensaje, Trump confirmó que Machado le entrego el premio Nobel de la Paz que le fue otorgado a ella en 2025 y que en reiteradas ocasiones había dicho que le daría por su voluntad frente a Venezuela. Horas antes, la líder dijo que se lo entregó y citó un episodio histórico entre el Marqués de Lafayette y Simón Bolívar.

“Fue un gran honor conocer a María Corina Machado, de Venezuela, el día de hoy. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas. María me entregó su premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Fue un maravilloso gesto de respeto mutuo. ¡Gracias!“, rezó el mensaje completo.

Hay que recordar que horas después de la caída de Nicolás Maduro, Trump descartó a la figura de Machado para liderar Venezuela, afirmando que creía que “sería muy difícil para ella ser la líder”, pues consideraba que no contaba con el apoyo suficiente dentro del país. “Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, concluyó en esa ocasión.

Le puede interesar: “Desplantes y evasivas”: Daniel Palacios, exministro de Duque, decidió no participar en Gran Consulta por Colombia

¿Qué sigue después de la visita?

Esta reunión, ocurrió poco después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuviera una larga llamada con Donald Trump. Hasta ahora el mandatario ha mostrado su beneplácito frente a la gestión de quien hasta el 3 de enero fue la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro.

Ahora, y en medio del período de transición que se vive en Venezuela, continúa la incertidumbre sobre el papel de María Corina Machado en su país natal, pues es ferrea opositora de Delcy pero, a la vez, apoya las acciones de Trump sobre su país.