Hombre señalado de brutal agresión contra su expareja en Bogotá habría sido recapturado después de quedar en libertad

El caso del ataque de un hombre a su expareja en una vivienda al sur de Bogotá, ocurrido el pasado 7 de enero, tomó recientemente un nuevo giro después de que el hombre volviera a ser capturado tras quedar en libertad poco después de los hechos. La indignante agresión ocurrió al Sur de Bogotá, y fue perpetrada, presuntamente, por Wilson Sarria, expareja de la víctima.

Lea también: Una persecución por un robo habría sido la causa del grave accidente en la carrera 68 este 15 de enero

Los momentos del ataque

Los hechos ocurrieron cuando Vicky Vargas, de 37 años, se quedó sola en su apartamento y su expareja ingresó al edificio tras pagarle 50.000 pesos al vigilante, según relata Nicolás López, hijo de la víctima.

En una entrevista con La Fm, el joven afirmó que el presunto agresor ingresó a la vivienda con engaños y, cuando la víctima le abrió la puerta, comenzó a propinarle golpes, patadas y heridas con un cuchillo durante cerca de 40 minutos. En ese episodio la víctima sufrió ahorcamientos, múltiples golpes, heridas en las extremidades y el abdomen y hasta fue amarrada con un cable.

Nicolás relato que su madre intentó refugiarse y escapar, pero no lo consiguió, y agregó que también se presentaron hechos de abuso sexual y robo: “Le exigió las claves bancarias bajo amenaza y se llevó dinero y el celular". Después de que la mujer rogara por su vida, el agresó huyo y fue retenido por vecinos y personal de seguridad hasta que llegó la policía.

Captura, libertad y recaptura

El hijo de la víctima afirmó que desde el 12 de diciembre existía una orden de alejamiento a Sarria por amenazas previas, la cual fue incumplida, y que incluso habían recibido amenazas de muerte por parte de él.

Le puede interesar: Presidente Gustavo Petro anunció reducción del precio de la gasolina

Pese a esto, a posibles antecedentes penales de Sarria, y a que le dejó cinco fracturas faciales a Vargas y varias cortaduras internas, el juez encargado del caso tipificó lo tipificó como lesiones personales y no como tentativa de feminicidio, por lo que el hombre fue dejado en libertad poco después de la agresión.

No obstante, el jueves 15 de enero, el medio de comunicación Red+ noticias aseguró que fuentes de la Fiscalia confirmaron que el hombre volvió a quedar en manos de las autoridades el pasado jueves.