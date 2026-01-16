Una persecución por un robo habría sido la causa del grave accidente en la carrera 68 este 15 de enero

Después de que se registró un grave accidente de tránsito en la carrera 68, el cual dejó tres personas muertas, han aparecido nuevas versiones sobre lo ocurrido. Una de las más inquietantes apunta a que se produjo a raíz de un persecución tras un robo en el sector.

(En contexto: Grave accidente entre volqueta, moto y carros particulares dejó una persona muerta en la carrera 68 con av. Chile).

El siniestro vial se presentó sobre las 2:30 de la tarde en la carrera 68 a la altura de la calle 72, en inmediaciones del centro comercial Metrópolis. Los hechos involucraron a una motocicleta, una volqueta, una camioneta y un carro particular que se movilizaba por el corredor vial.

El duro accidente generó un taponamiento en la carrera 68 que obligó a las autoridades a habilitar la calzada mixta para permitir que el tráfico empezara a fluir.

“Continúan labores por parte de criminalística. Unidades de grúa realizan maniobras para ubicar los vehículos en su posición inicial y retíralos del corredor. Grupo Guía permanece en el punto, apoyando los desvíos en la zona”, reportó la Secretaría de Movilidad en su última actualización

¿Una persecución habría causado el accidente?

Aunque inicialmente las autoridades se limitaron a señalar las consecuencias del siniestro vial y a advertir cuáles serían las medidas para sortear los problemas que se generaron con el alto tráfico en la zona, pronto se supo que el incidente habría sido provocado tras una persecución a unos presuntos ladrones.

De acuerdo con la información publicada por el diario El Tiempo, en el lugar del accidente las autoridades hallaron un arma de fuego que quedó en custodia de la Fiscalía.

Según la hipótesis compartida por ese medio de comunicación, los dos hombres a bordo de la motocicleta involucrada en el siniestro vial habrían cometido un robo minutos antes. Al parecer, otro de los vehículos involucrados inició una persecución y terminó chocando al carro particular y a la volqueta.

Entre los fallecidos se encuentran un adulto mayor, quien iba a bordo de uno de los vehículos, y los dos ocupantes de la moto.