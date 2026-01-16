“Desplantes y evasivas”: Daniel Palacios, exministro de Duque, decidió no participar en Gran Consulta por Colombia

Aunque en las últimas semanas se han sumado más precandidatos presidenciales a la llamada ‘Gran Consulta por Colombia’, este 15 de enero el exministro Daniel Palacios decidió desmarcarse de esa coalición por considerar que le habían hecho varios “desplantes”.

(Lea también: “Venezuela está amenazada”: Delcy Rodríguez habló tras llamada con Trump y dijo estar dispuesta a visitar EE. UU.).

Por medio de un comunicado público, Palacios dio a conocer su decisión de no participar en dicha consulta, que se votará en marzo próximo.

“Desde el primer día he manifestado públicamente, de manera coherente y con plena convicción, que la unidad es necesaria para derrotar al populismo y rescatar a Colombia; no como una consigna vacía, sino como una construcción seria, abierta y verdaderamente democrática”, indicó el precandidato presidencial, que presidió el Ministerio del Interior durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

Así mismo, reveló que desde hace más de un mes les expresó a los demás precandidatos que conforman la ‘Gran Consulta por Colombia’ su voluntad de participar en el proceso electoral de marzo próximo de forma pública y privada. Según Palacios, esperó con prudencia que le contestaran, pero a la fecha no le han dado una respuesta oficial.

“A lo largo de este camino, lo que he recibido no ha sido apertura, sino aplazamientos reiterados, silencios prolongados y señales inequívocas de exclusión. Si bien es cierto que no ha existido una negativa formal, sí se ha presentado una sucesión de desplantes y evasivas que, en la práctica, expresan un rechazo sin que medie una razón concreta”, argumentó Palacios en su pronunciamiento.

Además, les recordó a los demás precandidatos que están planteando una “unidad que excluye” y en ese sentido señaló que esto no acaba fortaleciendo la democracia, sino debilitándola.

“Una consulta que se cierra a quienes hemos actuado de buena fe, contamos con respaldo ciudadano y tenemos una disposición real de competir, deja de ser un ejercicio de unidad y se convierte en un filtro politico que contradice el espiritu que dice defender”, concluyó el precandidato presidencial.

¿Quiénes son los precandidatos presidenciales que participarán en la ‘Gran Consulta por Colombia’?

Por lo pronto, son nueve los precandidatos presidenciales que han manifestado su intención de participar en la coalición de derecha que busca elegir un candidato único en marzo próximo: