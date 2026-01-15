Aparecen nuevos testimonios de mujeres que trabajaron con Julio Iglesias: Siguen las acusaciones de acoso

El panorama legal del icónico cantante Julio Iglesias se ha tornado oscuro tras la aparición de nuevas y graves acusaciones en su contra por presuntos delitos sexuales.

De acuerdo con información judicial reportada el 14 de enero de 2026, dos mujeres que anteriormente trabajaron para el artista han formalizado denuncias, alegando haber sido víctimas de comportamientos ilícitos durante su tiempo de servicio.

Aparecen nuevas mujeres que aseguran que trabajaron con Julio Iglesias

Ahora la Agencia AFP ha reportada que las denunciantes han sido citadas para brindar su testimonio oficial ante la fiscalía española, lo que marca un paso crucial en el proceso de investigación que busca esclarecer los hechos reportados. A pesar de la relevancia del caso y del impacto mediático generado, las autoridades han indicado que todavía no existe una fecha definida para que estas declaraciones tengan lugar ante los tribunales, manteniendo la expectativa sobre el avance del expediente judicial.

El caso ha sido clasificado específicamente bajo la temática de abuso sexual, un asunto que ha cobrado una relevancia significativa en la agenda social actual. La noticia sitúa nuevamente al intérprete en el ojo del huracán, no por su trayectoria artística, sino por un proceso penal en territorio español que podría tener serias repercusiones.

Jovana Ríos Cisnero, de la organización que defiende a las víctimas ‘Women’s Link’, reveló que ha sido contactada por nuevas mujeres que aseguran haber trabajado para el artista, por lo que podrían surgir nuevas denuncias en su contra.

Mientras la fiscalía prepara las diligencias correspondientes, el caso continúa siendo uno de los temas más sensibles en la opinión pública, a la espera de que el testimonio de las afectadas arroje luz sobre la naturaleza de los incidentes denunciados y determine las responsabilidades legales del cantante.