Gobernadores se rebelan contra el Gobierno Nacional y deciden no implementar medidas de la Emergencia Económica

Una fuerte tormenta estalló este martes 15 de enero entre los gobernadores y el Gobierno ante el anuncio de desmarcarse de varias disposiciones de esa medida. Esto se dio después de una reunión de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en las que 17 de los 32 mandatarios regionales decidieron frenar la aplicación de varias medidas tributarias establecidas en ese decreto hasta que la Corte Constitucional, que está en su proceso de revisión, tome la decisión final.

Rechazan aumentos de varios impuestos

En la cumbre extraordinaria sostenida por los gobernadores, rechazaron los aumentos que determina el decreto 1474 de 2025 para los impuestos a bebidas alcohólicas, al igual que los gravámenes sobre productos como cigarrillos. Previamente, la Federación había enviado una carta al ministro de Hacienda, Germán Avila, manifestando su desacuerdo con la medida y señalando que interviene con una la renta territorial bajo una lógica de financiación nacional.

Sobre esta decisión, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó que le enviaran un documento a la Corte “para que escuche a los gobernadores sobre los efectos negativos a las finanzas y a los derechos fundamentales de la salud y la educación”, asegurando que el contrabando ya viene debilitando las rentas del tabaco, lo que estaría dificultando el pago del ADRES.

Los gobernadores firmantes

Los 17 mandatarios que firmaron la decisión fueron los gobernadores del Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle y Antioquia.

El gobernador de esta última, Andrés Julián Rendón, señaló que la aplicación de las normas podría suponer una “afectación muy grave”, y se refirió a que desde su administración eligieron el camino de acogerse al artículo 4 de la Constitución Política, por lo que aplicarán la excepción de inconstitucionalidad.

Dilian Francisca Toro y Andrés Julián Rendón, junto con Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima; Luis Fracisco Ruiz, del Caquetá; Luis Alfonso Escobar, de Nariño y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, fueron designados como voceros para el espacio de intervención que solicitarán a la Corte Constitucional.