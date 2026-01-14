“Que la hagan llorar”: el audio filtrado de Álvaro Uribe en el que ordena hostigar en redes a influencer

Durante un evento de San Onofre, Sucre, el expresidente Álvaro Uribe, quedó en evidencia tras dar una serie de polémicas ordenes sin percatarse de que su micrófono seguía prendido. En un video del encuentro a favor de la candidatura de Paloma Valencia, se puede ver al también candidato al senado conversando con la aspirante al congreso Julia Correa.

Comentarios hostiles a María José Gómez

En la grabación se escucha al exmandatario diciéndole a Correa que dé ordenes para que “hagan llorar” en redes sociales a la influencer María José Gómez con comentarios hostiles, quien difundió un video cuestionando a Paloma Valencia por demandar la reforma pensional. Igualmente, se oye como Correa habla de mover videos que grabó de Uribe para “mover con los bodegueros”.

La influencer se pronunció en redes sociales afirmando que “duele por la forma en que lo dijo, porque no fue una frase cualquiera, fue una frase cargada de odio, de desprecio por ser mujer” y añadió: “mi dignidad resiste su intimidación”

La aclaración de Uribe

Al ser cuestionado por sus comentarios, el expresidente Uribe señaló, en entrevista con La Fm, que sus órdenes hacian referencia a “responder, darle argumentos” a la influencer, alegando que “esa señora fue muy injusta con Paloma y comenzó a maltratarla en un avión con el cuento de Petro”.

Igualmente, precisó que, con las ‘bodegas’ se refiere a sus seguidores, a quienes llama de cariño “bodegueros uribestias” e impulsa a “amplificar sus mensajes”. La cuenta de X del Centro Democrático respaldó su afirmación diciendo que Uribe “nunca ha negado sus bodegas de ‘uribestias’, por el contrario, se siente muy orgulloso de ellas”.

Otros asuntos captados en el audio

La controversial grabación también dejó ver otros aspectos del mando de Uribe en el evento, como su llamado de atención, a través de Julia Correa, a Paloma Valencia por usar el celular mientras alguien más grababa.

Entre otros detalles que quedaron captados, está el comentario en el que lamenta que el Centro Democrático no tenga candidatos a la Cámara de Representantes en Sucre, pues “la gente se confunde”. Adicionalmente, renegó de la lista de aspirantes inscrita en el departamento de Córdoba, diciendo que “es muy mala”.