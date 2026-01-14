Angie Rodríguez presenta su renuncia irrevocable al Dapre para asumir como gerente del Fondo de Adaptación

Angie Rodríguez, una de las figuras clave del gobierno de gustavo Petro, presentó su renuncia irrevocable a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y asumió en propiedad como gerente del Fondo de Adaptación. Desde noviembre de 2025 ejercía como gerente encargada de esta entidad.

Lea también: Golpe a ‘Calarcá’: Comisión 34 de las Disidencias de las Farc se sometieron voluntariamente en el Chocó

“Me voy con la frente en alto”

En un breve comunicado compartido por el Dapre, Rodríguez afirmó que "Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República". Su salida del cargo se da tras casi un año en el cargo.

“Me voy con la frente en alto y con tranquilidad” agregó Rodríguez, resaltando que se siente orgullosa de “ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.

“Un nuevo reto” en el Fondo de Adaptación

“Asumiré un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, termina diciendo en comunicado de Rodríguez. La funcionaria asume las riendas de esta entidad en un momento de tensiones con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y que también llegó a liderar el Fondo.

En un informe, Rodríguez señaló presuntas irregularidades en la contratación y ejecución presupuestal durante la gestión de Carrillo, lo que ha llevado a constantes roces entre ambos, e incluso, una denuncia de acoso laboral interpuesta contra la ahora exdirectora del Dapre.

Le puede interesar: Nuevo intento fallido de ‘Epa Colombia’ por salir de prisión: Un juez le negó la extinción de la pena