Golpe a ‘Calarcá’: Comisión 34 de las Disidencias de las Farc se sometieron voluntariamente en el Chocó

El Ejército nacional confirmó el sometimiento voluntario de once miembros pertenecientes a las Disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá. Los individuos, 10 hombre y una mujer, hacían parte de la Comisión 34 del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, y se entregaron en la vereda de Guaduas, en el municipio de carmen de Atrato, Chocó.

Tres cabecillas se sometieron

El hecho se dio, según afirma el Ejército, por la presión constante de las Fuerzas Armadas en la zona, que habría llevado a las once personas someterse voluntariamente. Entre ellas se cuenta tres cabecillas del grupo, conocidos por los alias de ‘Jair’, ‘Andrés’ y ‘David’, quienes habrían manifestado “su intención de acogerse al proceso correspondiente y, durante el procedimiento, solicitaron respeto por su vida”.

En ese mismo hecho, el Ejercito detalló que fueron entregadas ocho armas largas y “gran cantidad de munición de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas”.

La comisión quedó completamente desarticulada

El Ejército destacó que con este sometimiento la Comisión 34 quedó completamente desarticulada. El grupo se había creado en 2025 tras la fractura de la Comisión 36 “la cual hacia parte del plan expansionista del Bloque Magdalena Medio, con intención de incursionar criminalmente en los departamentos de Chocó, Risaralda y Caldas”.

Por último, desde las FF. AA. resaltaron que “mantuvieron estricto respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario DIH, garantizando la vida, integridad y dignidad de las personas sometidas, conforme a los principios y valores que rigen la actuación del Ejército Nacional”.