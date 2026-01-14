Encuentran el cadaver de un hipopótamo cerca de la Hacienda Nápoles: esta es la hipótesis de su muerte

En Puerto Triunfo, Antioquia, en una zona que antes hacía parte de la Hacienda Nápoles, encontraron el cuerpo sin vida de un hipopótamo flotando en un lago. El hallazgo fue reportado por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), quienes señalaron la posible causa de la muerte del animal en esa zona del Magdalena Medio.

Lea también: Muere niño de 11 años en atentado contra directivas de la Cárcel de Neiva: El menor era hijo del director

Una disputa territorial

La inspección de la entidad indicó que el animal se encontraba en un estado avanzado de descomposición y señaló que en ese mismo espacio había una hembra en calor y varios machos en la faena de apareamiento. Por esto, según David Echeverri López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, la principal hipótesis que se maneja es la de una posible disputa territorial.

Echeverri explicó que las peleas son una actividad normal entre hipopótamos en etapa de apareamiento, y la muerte un final posible para estos encuentros, pero no descartó que los virus o enfermedades de la zona pudieran haber sido los causantes del deceso.

No hubo humanos involucrados

El análisis del cuerpo llevó a Cornare a descartar un ataque con algún objeto propinado por un ser humano, pues el cadáver no mostraba signos de heridas causadas por personas.

Igualmente, se confirmó que el hipopótamo no era uno de los ejemplares operados y esterilizados por la corporación, pues no contaba con un microchip ni marcas características de los individuos que han sido sometidos a ese procedimiento.

Le puede interesar: Nuevo intento fallido de ‘Epa Colombia’ por salir de prisión: Un juez le negó la extinción de la pena

La entidad reconoció que el estado del cuerpo ha dificultado las labores investigativas, que podrían tardar más de lo esperado, pero recalcó que seguirán con el proceso.

En caso de encontrar ejemplares de especies invasoras heridos o muertos en la jurisdicción de Cornare, recuerde que puede comunicarse a la línea única de atención de emergencias de Cornare 321 7811388, o escribir al correo electrónico faunasilvestre@cornare.gov.co.