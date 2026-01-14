Fenalco demanda decreto de salario mínimo de 2026 ante el Consejo de Estado y pide su suspensión inmediata

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció este miércoles 14 de enero que interpuso una demanda contra el Decreto 1469 de 2025, el cual establece el aumento del salario mínimo en un 23,7 %, y solicitó su suspensión inmediata. El incremento fue calificado como un “exabrupto” por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Los argumentos de Fenalco

Cabal, quien en diciembre sugería un aumento menor al 7 %, afirmó que el incremento definido “es una decisión improvisada, politiquera y demagoga pero económica, social y jurídicamente insostenible”. En su mensaje, el director de esta federación que el año pasado decidió no participar de la mesa de negociación del salario mínimo, dijo que el Gobierno “ignoró la ley, sustituyó los criterios obligatorios; inflación, productividad, PIB y participación salarial por la noción subjetiva de ”salario vital"”.

El dirigente agregó que el salario vital no tiene “respaldo jurídico ni técnico”, y señaló que el gobierno “desconoció la autoridad del DANE”. Además, aseveró que la medida pone en riesgo a las micro, pequeñas y medianas empresas y advirtió que podría generar mayor inflación, informaludad y pérdida de empleos, entre otras cosas.

“Esto no es contra los trabajadores; es precisamente para protegerlos y defender sus puestos de trabajo” reiteró Cabal en su publicación de X.

El Consejo de Estado ya admitió una demanda al respecto

Recientemente se dio a conocer que el Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda contra el decreto que fija el salario mínimo en 2 millones de pesos. La demanda fue presentada por el ciudadano Germán Castro Marín contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo, alegando que el decreto vulnera disposiciones legales y constitucionales.