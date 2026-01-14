Estados Unidos suspende indefinidamente trámite de visas de inmigrante a 75 países: Colombia está incluida

A partir del 21 de enero, el Gobierno de Estados Unidos suspenderá indefinidamente los trámites para obtener la visa de ese país para ciudadanos de 75 naciones, incluida Colombia. La medida aplica únicamente para el procesamiento de visas de inmigrante y regira hasta que se complete una revisión integral de los protocolos de visado, según informó el Departamento de Estado.

Lea también:Angie Rodríguez presenta su renuncia irrevocable al Dapre para asumir como gerente del Fondo de Adaptación

La medida no aplica para todas las visas

Según el gobierno de ese país, los migrantes de esos países “se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a niveles inaceptables” por lo que el congelamiento de esta gestión “busca que los nuevos inmigrantes no le quiten riqueza a los ciudadanos de EE. UU.”.

Cabe aclarar que esta medida no aplica para visas de estadía temporal, pues el gobierno solo dirige la suspensión a quienes quieren establecerse como residentes de Estados Unidos. Así que quienes vayan al país norteamericano con fines de trabajo, estudio o turismo no se verán afectados.

Le puede interesar:“Que la hagan llorar”: el audio filtrado de Álvaro Uribe en el que ordena hostigar en redes a influencer

Golpe a inmigrantes latinoamericanos

Esta decisión impacta a personas que esperan vivir en Estados Unidos provenientes de diversas naciones, especialmente de África y Medio Oriente. Entre los países americanos en la lista, están Brasil, Cuba, Belice, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de varias islas del Caribe.

Al parecer, existirán unas excepciones “muy limitadas” a esta suspensión y solo se permitirán una vez el solicitante supere todos los filtros y requerimientos, los cuales se han endurecido desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Hasta el momento, aún se desconocen cuales son estas excepciones.