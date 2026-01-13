Muere niño de 11 años en atentado contra directivas de la Cárcel de Neiva: El menor era hijo del director

Un fuerte atentado se registró este martes 13 de enero en la capital de Huila, cuando individuos armados atacaron a las directivas de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva. El hecho, confirmado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), dejó herido a Renato Solano Osorio, subdirector del penal, y cobró la vida de Ismael Rodríguez, hijo del director Édgar Enrique Rodríguez.

El niño recibió un disparo en la cabeza

El ataque se registró a las 6:53 a. m. en el sector conocido como Los Olivos, sobre la Ruta 45, en la vía que conecta a Neiva con el municipio de Rivera. Los funcionarios y el menor de edad se desplazaban en un vehículo particular cuando sujetos en moto los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones. Reportes oficiales señalan que los sicarios abrieron fuego al menos seis veces contra los ocupantes del carro.

Renato Solano, quien también es coronel retirado, recibió impactos de bala en el tórax y el abdomen y se encuentra en estado crítico. Por su parte, el hijo del director recibió un tiro en la cabeza. Rodríguez fue trasladado al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, sin embargo, su muerte fue confirmada poco después.

El director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, recién posesionado en ese cargo, salió ileso, al igual que el dragoneante Cristian Hernández, quien también iba en el carro.

El Inpec rechazó el atentado

En un comunicado, la entidad penitenciaria repudió los hechos e instó a las autoridades judiciales a investigar lo sucedido. Igualmente, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, se pronunció: “Rechazamos de manera contundente este atentado. Nos duele profundamente que a consecuencia de este acto criminal un menor de edad de solo 11 años haya perdido la vida”.

El jefe de esa cartera confirmó que confirmó que la Policía Nacional activó un ‘Plan Candado’ con el que se espera capturar a los autores del atentado, y señaló que “Lo que más nos sorprende es que el director de la cárcel lleva apenas 10 días en su cargo”.