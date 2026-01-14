En indignante acto de intolerancia, bus del Sitp embistió dos veces a una moto en Suba: Videos captaron el momento

Un indignante acto de intolerancia quedó captado en cámaras en la noche del 13 de enero, cuando un bus del Sistema de Transporte Público de Bogotá (Sitp) embistió en dos oportunidades a una motocicleta en inmediaciones del sector de Bulevar Niza, en la localidad de Suba, en Bogotá.

Amenazó con atropellar al motociclista

Al parecer, los hechos se dieron a raíz de una discusión entre el motociclista y el conductor del bus. En un momento, quien manejaba el Sitp pasó por encima de la moto. El dueño del vehículo no se encontraba en él, pero cuando se paró delante del bus para reclamarle, este retrocedió para embestir nuevamente la motocicleta y amenazó con hacer lo mismo con su propietario.

Posteriormente, el bus huyó de la escena, en medio de la sorpresa del hombre de la moto y de la indignación de quienes se encontraban en la zona. Una ambulancia y varios supervisores de Sitp llegaron al lugar para brindar apoyo y verificar lo ocurrido.

La respuesta de Transmilenio

Transmilenio S. A. informó que el caso está siendo materia de investigación y que revelerán más detalles cuando se esclarezca lo sucedido. Aún no se ha determinado cuál fue el origen del enfrentamiento entre ambos individuos ni si hubo responsabilidades compartidas.

“Lamentamos yrechazamos cualquier tipo de intolerancia como se observa en el videoy enviamos un mensaje de excusas a nuestra comunidad usuaria por los percances que esta situación haya podido generar", expresó la empresa al medio El Tiempo.