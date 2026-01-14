Embajada de Estados Unidos en Irán pidió a todos sus ciudadanos abandonar el país inmediatamente

En medio de la escalada violenta en las protestas de Irán con el régimen de Alí Jamenei que ya deja miles de manifestantes muertos, la Embajada de EE. UU. para ese país (que en realidad es un servicio diplomático prestado por el gobierno suizo) instó a sus ciudadanos a tomar medidas. “Los estadounidenses deben abandonar Irán inmediatamente” reza el comunicado emitido por la institución.

Le puede interesar: Muere niño de 11 años en atentado contra directivas de la Cárcel de Neiva: El menor era hijo del director

Recomiendan huir a Turquía o Armenia

La misiva, publicada el martes 13 de enero, dice que “las protestas podrían tornarse violentas, resultando en arrestos y heridas” y llama la atención sobre el incremento de medidas de seguridad, cierre de vías, interrupciones en el transportes público y bloqueos de internet, y cancelación de vuelos. Ante esto, la Embajada sugiere a los nacionales estadounidenses evacuar Irán por tierra inmediatamente hacia Armenia o Turquía.

Igualmente, aclararon a los interesados que deben tener un plan para huir que no requiere la ayuda del gobierno de EE. UU. e indicaron que, de no poder hacerlo, es recomendable buscar un logar seguro con artículos esenciales.

Lea también: Nuevo intento fallido de ‘Epa Colombia’ por salir de prisión: Un juez le negó la extinción de la pena

“evite las demostraciones públicas, mantenga un perfil bajo y esté atento a sus alrededores” son otras de las sugerencias del comunicado, que hace un espacial llamado a quienes tienen doble nacionalidad estadounidense - iraní a huir del país, ya que no son reconocidos y podrían ser tratados solo como iraníes por el gobierno. Además advirtieron que tener pasaporte de EE. UU. o demostrar conexiones conlleva riesgos.

“La ayuda va en camino”: Trump

El mismo martes, el presidente Donald trump pidió a los manifestantes iraníes continuar con las protestas y les instó a derrocar el gobierno y tomarse las instituciones. En un mensaje emitido a través de su red social, Truth Social, el mandatario llamó a los iraníes a continuar las movilizaciones y afirmó que “la ayuda está en camino”.

Este anuncio plantea preguntas sobre cómo sería la posible intervención de EE. UU. en Irán,teniendo en cuenta las diferentes vías con las que cuenta el gobierno de Trump y que dijo estar considerando.