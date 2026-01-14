Condenan a 45 años de cárcel a feminicida de Laura Valentina Páez, niña de 9 años víctima de brutal crímen en Boyacá

Un juez penal de conocimiento de Boyacá condenó a 45 años de prisión a Daniel Josué Zambrano Cáceres, feminicida responsable de abusar sexualmente de una niña de 9 años en ese departamento, asesinarla y ocultar su cuerpo. El atroz crimen contra la menor Laura Valentina Páez fue cometido el 16 de enero de 2025 y causó indignación en todo el país.

Las pruebas contundentes

Laura Valentina fue secuestrada por el agresor en vía pública y trasladada, mediante engaños, hacia el municipio de Nariño. Durante el recorrido, Zambrano la agredió sexualmente y la asfixió para, finalmente, lanzar su cuerpo a las aguas del río Minero, donde fue encontrado y recuperado por las autoridades cinco días después.

El carro implicado en los hechos fue ubicado en un taller de latonería y pintura a donde el feminicida lo llevó. Las inspecciones de la policía judicial encontraron en el automotor fluidos biológicos y otros elementos probatorios que fueron valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. y permitieron demostrar la culpabilidad de Zambrano.

Por todo lo anterior, el responsable fue condenado por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo. Además de cumplir la pena de 45 años en centro carcelario, el hombre quedará inhabilitado por 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Lo que dice la familia de la víctima

El medio Caracol Radio reveló lo expresado por los familiares de la víctima ante la sentencia a Zambrano. Diego Velandia, familiar de Laura Valentina, señaló que la condena es “irrisoria” y dijo que pedían un castigo mayor para el asesino.

Julio Velandia, abuelo materno de la niña, también dijo que esperaban una sanción más severa y cuestionó la profundidad de la investigación. Además, indicó que la familia considera que pudieron haber más personas involucradas en el crimen.