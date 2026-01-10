Dueños de coches en Cartagena piden hasta 100 millones de pesos por caballo para cambiarse a vehículos eléctricos: esto dice la alcaldía

La transición hacia los coches eléctricos en Cartagena promovida por la alcaldía de la ciudad, ha encontrado un nuevo obstáculo durante las negociaciones con los cocheros para que acepten la sustitución de sus vehículos de tracción animal. El gremio de cocheros han sorprendido a la administración con astrónomicas cifras por sus caballos y carruajes, que fueron prohibidos el pasado 29 de noviembre.

El grupo de 26 empresarios ha solicitado a la Alcaldía una cifra de alrededor de 72.000 millones de pesos por los renunciar a los equipos y animales en su poder.

La denuncia del alcalde

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, hizo la denuncia en redes sociales, expresando su indignación ante la solicitud del gremio.“¡De no creer! Sin un soporte técnico que los respalde, el gremio cochero exige $72,000 millones, 1,000 millones por coche (la mayoría viejos) y hasta $100 por caballo" dijo el mandatario local, quien también señaló que varios de estos equinos presentan signos de desnutrición.

“No los cuidaban, los tenían malnutridos y en pésimas condiciones. Los exponían a largas y pesadas jornadas de trabajo” agregó Turbay, afirmando que la administración está abierta al diálogo “pero bajo condiciones serias, responsables y realistas”.

Son 120 caballos a jubilar

Según reveló el diario El Colombiano, el director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Adolfo Pérez, señaló que la primera propesta exige, exactamente, 930 millones por cada carruaje y 93 millones por cada animal. En total, se estima que el conteo de la administración es de 60 coches y 120 caballos.

El viernes 9 de enero, la Alcaldía se reunió nuevamente con los cocheros para determinar el valor que llevará a la sustitución. Aunque ya hay coches eléctricos circulando por Cartagena, los carruajes de tracción animal no tendrán un fin definitivo hasta que se acuerden estos precios.