Juez niega tutela contra decreto de Emergencia Económica radicado por Paloma Valencia y otros congresistas de la oposición

Este viernes 9 de enero se dio a conocer la decisión del Juzgado 27 de Ejecución de Penas de Bogotá frente a la acción de tutela interpuesta por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y otros congresistas de la oposición contra el decreto de Emergencia Económica. El togado definió en primera instancia que el recurso era improcedente, manteniéndolo en pie hasta que sea la Corte Constitucional la que tome una decisión al respecto.

Esta tutela buscaba frenar la medida tomada por el gobierno el pasado 22 de diciembre y que actualmente sigue vigente. El decreto fue anunciado por la administración de Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, afirmando que tomaban esa vía ya que el senado no aprobó la Ley de Financiamiento con la que se pretendía recaudar el dinero para el Presupuesto General de la Nación.

Los argumentos del juez

El juez señaló que la única forma de tumbar el polémico decreto es por medio de la Corte Constitucional, que actualmente se encuentra en vacancia judicial y regresa el 10 de enero. “El artículo 241, numeral 7, de la Constitución Política dispone que los decretos legislativos dictados con fundamento en los estados de excepción deben ser remitidos de manera automática y oficiosa a la Corte Constitucional, para que esa corporación ejerza el control integral de constitucionalidad”, argumentó.

Además, la decisión del togado señaló que, aún si la Corte está en vacancia, la tutela no puede ser usada como un “mecanismo sustitutivo”, reiterando lo establecido por la constitción.

¿Quiénes pusieron la tutela?

Este recurso fue interpuesto por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, y los congresistas Alain David Bustos, Carlos Edward Osorio, Elkin Darío Meriño y José Jaime Uscátegui.

Los demandantes buscaban suspender inmediatamente los impuestos establecidos por el decreto, sin embargo, la respuesta llega tan solo un día antes del regreso de la Corte Constituciona, por lo que la decisión final no está lejos.