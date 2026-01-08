Gustavo Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño para “contribuir a una salida de la crisis” en Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, vendrá a Colombia por invitación del Gobierno Nacional para conversar con el presidente Gustavo Petro. La cita, confirmada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se da tras la aprehensión de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos y en un momento de incertidumbre regional.

La cita será en pocas semanas

El presidente Petro mencionó en su discurso del 7 de enero en la Plaza de Bolívar que recientemente había conversado telefónicamente con la mandataria, y aseguró haberla invitado a venir al país. Pese a que en horas de la mañana del día siguiente la canciller Rosa Villavicencio afirmó que aún no había respuesta, poco después el Dapre confirmó la reunión que, afirman, se hará “con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela”.

Según le reveló el ministro del Interior, Armando Benedetti, en entrevista con el diario El Espectador, la cita se daría “en máximo 15 días”, por lo que los preparativos ya habrían iniciado. Además, al parecer la reunión habría sido acordada incluso antes de la llamada entre Petro y Donald Trump, ocurrida en la tarde del 7 de enero.

Detalles de llamada con Donald trump

En la misma comunicación emitida en redes sociales, el Dapre también confirmó la información revelada por el presidente Petro sobre la llamada con Trump y señalaron que valoran la invitación a la Casa Blanca que extendió el mandatario estadounidense a su homólogo colombiano.

Igualmente, nombraron a algunas de las personas que acompañaron el proceso. Entre ellas está la directora del Dapre, Angie Rodríguez; la canciller, Rosa Villavicencio, el asesor presidencial para las relaciones exteriores, Victor de Currea Lugo, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Hoy Colombia puede estar tranquila, como lo indicó el presidente, Gustavo Petro”, termina la misiva que reafirma el parte de tranquilidad para el país luego de la preocupante escalada en las tensiones con Estados Unidos vivida durante la última semana.