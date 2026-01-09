Pilas esto subirán los arriendos en 2026 tras anuncio del IPC: ya hay cifra oficial

Este 8 de enero, el DANE reveló el informe de la inflación del país que dejo el 2025, dato que es sumamente importante para establecer el precio de los arriendos en Colombia para el presente año, siendo el techo límite que tienen los dueños de inmuebles para aumentar el canon.

El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 5.10 % con una variación de 0.10% respecto al 2024 cuando se registró 5.20%, es decir la inflación en Colombia bajó. Dicho ajuste no se debería aplicar desde enero, sino que empieza aplicar en el momento en que se renueva el contrato.

Para comprender el impacto directo de este ajuste, es útil analizar cómo se traduce este porcentaje en cifras concretas para los arrendatarios. El incremento del 5.1% se aplica directamente sobre el valor actual del canon de arrendamiento. A continuación, se presentan dos ejemplos prácticos del cálculo:

Caso 1: Arriendo de $1.000.000. Si el pago mensual actual es de un millón de pesos ($1.000.000), el aumento máximo permitido, aplicando el 5.1%, ascendería a $51.000 . Por lo tanto, el nuevo canon de arrendamiento, al momento de la renovación contractual en 2026, sería de $1.051.000 .

Si el pago mensual actual es de un millón de pesos ($1.000.000), el aumento máximo permitido, aplicando el 5.1%, ascendería a . Por lo tanto, el nuevo canon de arrendamiento, al momento de la renovación contractual en 2026, sería de . Caso 2: Arriendo de $2.000.000. Si el valor actual del arriendo es de dos millones de pesos ($2.000.000), el incremento máximo correspondería a $102.000 (el 5.1% de dos millones). El nuevo canon mensual que el arrendatario deberá pagar a partir de la renovación en 2026 sería de $2.102.000.

Caracol Radio realizó un análisis del impacto de este porcentaje en la economía y el bolsillo de los colombianos, por lo que, Andrés García, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, explicó que el dato es positivo en términos comparativos.

“Venimos de años en los cuales la inflación tuvo niveles mucho más altos, incluso cercanos al 16%. Frente a eso, un 5% suena bien comparado con lo que vivimos después de la pandemia”, explicó García. También advirtió que el contexto actual introduce nuevos riesgos, teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo.

¿Qué es lo que sube en 2026 con el 5,10 %?

A partir de este mes, diversos contratos y tarifas se ajustarán automáticamente tomando como referencia el IPC de 2025. Es importante recordar que estos incrementos no se rigen por el aumento del salario mínimo, sino por la inflación oficial: