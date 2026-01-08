Venezolanos tendrán que pagar hasta 15.000 dólares en fianzas para obtener la visa estadounidense: medida entrará en vigor este mes

Como parte de sus políticas restrictivas con los extranjeros, el gobierno de Estados Unidos anuncio la inclusión de 25 países más en la lista de naciones cuyos ciudadanos debe pagar costosas fianzas para aspirar a obtener una visa. Entre estos está Venezuela, con la cual la administración de Donald Trump ha iniciado una nueva etapa de relaciones tras la aprehensión de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Los países incluidos

El Departamento de Estado incluyó en esta lista a naciones de África, Latinoamérica y el sur de Asia, lo que implica para los habitantes con un pasaporte de esos países que quieran viajar a EE. UU. el pago de una fianza de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares. Esa cantidad se determinará al momento de la entrevista con el candidato, y no garantiza la obtención del documento.

A partir del 21 de enero, los nuevos países que recibirán esta restricción son: Algeria, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kyrgyzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabwe.

Otros detalles de la medida

Como condición de la fianza, quienes hayan depositado el dinero deben entrar y salir del país a través del aeropuerto internacional Washington Dulles, el John F. Kennedy de Nueva York o el Logan de Boston. De no hacer, podría resultar en la denegación de la entrada o provocar que la salida no quede debidamente registrada.

Además, los solicitantes deben aceptar los términos de la fianza a través de la plataforma de pago en línea del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Pay.gov, para poder realizar el proceso. Los ciudadanos deben poner atención al paso a paso de la diligencia, pues si alguien paga la tarifa sin la indicación de un trabajador consular, el dinero no será reembolsado.