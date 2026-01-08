Petro tuvo llamada con Delcy Rodríguez y la invitó a venir en Colombia, reveló en discurso

El presidente Gustavo Petro, reveló durante su discurso en la Plaza de Bolívar que, recientemente, habló con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la situación de la región después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 5 de enero.

Lea también: Última hora: Petro reveló qué habló con Donald Trump en llamada directa de ambos mandatarios

“La conozco desde el principio de todo esto”, dijo Petro, y afirmó que en la conversación, sucedido hace dos días, la invitó a Colombia. Además, contó que ambos coincidieron en querer establecer un diálogo tripartito “y ojalá mundial” para evitar una estallido en Venezuela.

“La paz de Venezuela es la paz de Colombia, y viceversa” dijo Petro al hablar sobre uno de los principales temas en conversación con el presidente estadounidense, Donald trump, con quien habló en la tarde del miércoles 7 de enero.

Fuerte llamado al ELN

Al hablar sobre las amenazas que enfrenta Venezuela, Petro aseveró que “el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela se llama Ejército de Liberación Nacional (ELN)” y los ‘regañó’ por “ya no leer”: “(a ver) si el ELN se acuerda del sacerdote Camilo Torres Restrepo y lo vuelve a leer, porque ya no leen”.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella reta a Iván Cepeda a un debate público: “Está escondido”