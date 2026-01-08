Última hora: Petro reveló qué habló con Donald Trump en llamada directa de ambos mandatarios

Durante su discurso frente a una multitud de manifestantes congregados en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles a la llamada que tuvo con horas de la tarde con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Se reunirán en Washington

La revelación más importante sobre su conversación con el presidente de EE. UU. fue la confirmación de que ambos mandatarios se reunirán en la Casa Blanca. Este dato lo dio al tiempo que Trump publicó un mensaje en su red social, el cual Petro leyó en vivo, afirmando: “El secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos para la reunión que tendrá lugar en Washington”.

