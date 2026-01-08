Rescatan a colombianas víctimas de trata en España: ocho personas fueron capturadas en el operativo

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

La Guardia Civil española informó este jueves 8 de enero que seis mujeres víctimas de trata y explotación sexual procedentes de América Latina fueron rescatadas en Roquetas de Mar, provincia de Almería, y ocho sospechosos de pertenecer a la red que las captaba han sido detenidos.

Iban a ser enviadas a otras ciudades

Las mujeres, provenientes principalmente de Colombia y Venezuela, eran dirigidas a esa localidad al sur de España al llegar al país, para después ser trasladadas a varias ciudades con fines de explotación sexual.

Presuntamente, el grupo ejercía control constante sobre las víctimas de diferentes formas. En algunos casos las acompañaban personalmente, mientras que en otros les daban instrucciones precisas con teléfonos celulares sobre los lugares a los que debían dirigirse, sus hospedajes o funciones.

Cuatros detenidos enviados a prisión

Las ocho personas arrestadas por estos hecho están acusados de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal. Cuatro de ellos ingresarán en prisión provisional mientras se lleva a cabo el proceso en su contra.

Las autoridades señalaron que la investigación comenzó en octubre de 2024 a causa de las alertas emitidas por ciudadanos de Roquetas de Mar sobre la posible existencia de este grupo.